PANE KÕRVA TAHA ⟩ Lihtsad ja tõhusad viisid, kuidas pinguldada näonahka

1. Kasuta retinooli

Retinool aktiveerib geenid, mis reguleerivad kollageeni tootmist.

2. Võta kollageeni

Üks viis, kuidas oma nahka pinguldada, on võtta kollageeni toidulisandit. Seda seetõttu, et kollageeni tootmine hakkab vanusega vähenema. Kollageenipreparaadid aitavad ka kehal jõudsamalt loomulikku kollageeni toota.

3. Juuruta endale sisse tervislikud uneharjumused

Iluuni on päriselt olemas. Unepuudus kiirendab naha vananemist, sest suurendab stressihormooni kortisooli toomist, mis aja jooksul lagundab kollageeni. Seega anna endast parim, et saada sügavat ja kvaliteetset und, millal iganes saad, kirjutab mindbodygreen.

Proovi näiteks alljärgnevaid veidraid nippe:

Toores sibul enne magamaminekut

Sibul kubiseb aminohappest L-trüptofaan, mida peetakse looduslikuks rahustajaks. On tõestatud, et L-trüptofaan suurendab unisust.

Mõned panevad sibulaviilud purki ja avavad selle enne magamaminekut, et aurusid sisse hingata. Kummaline, kuid vaieldamatult meeldivam kui toore sibula söömine. Võid keeta ka sibulateed, mis tähendab, et koorega sibulat keedetakse umbes tund aega vees. Kui see on valmis, sega maitse parandamiseks veidi mett sisse. Kui saad kergesti kõrvetised, siis parem väldi seda nippi.

Magamine pea ida suunas

India arhitektuuri- ja disainifilosoofia, mida nimetatakse vasu shastra, järgi ei tohi magada nii, et pea on suunatud põhja poole, sest arvatakse, et see tekitab pingeid.

Pea suunamine itta on eelistatud magamise suund. Vasu shastra põhimõtete järgi võimaldab see joonduda päikeseenergiaga ning on ideaalne rahumeelse une jaoks. Alternatiivina võib proovida magada, pea lõuna suunas. Arvatakse, et see soodustab harmoonilist energiavahetust, mille tulemuseks on kindel ja rahulik uni.

Anna endale 20 minutit aega, et magama jääda