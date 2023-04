Kuum hispaanlanna lüpsis ratastoolis mehe pangakonto tühjaks

«Ta oli nii soe ja tundus, et ta hoolib minust siiralt...» meenutab murtud südamega mees. Ta ütleb, et pärast neljakuulist suhtlemist kadus naine kui tina tuhka. Lisaks avastas mees, et hispaanlanna oli endaga kaasa võtnud ka kogu raha, mis tal pangakontole kogutud oli.

Kaaslase leidmine oli tema jaoks suur asi. See parandas tema enesekindlust ja kui nad lähedasemaks said, abistas hispaanlanna meest sisseostude tegemisel. «Alustuseks hankis ta minu eest toidukaubad ja ma maksin talle alati kviitungi alusel raha tagasi,» räägib mees. Mingil hetkel usaldas ta naisele juba oma pangakaardi ja PIN-koodi.

Esimesed paar korda poes käies oli kõik korras. Naine ostis mehele just need asjad, mida ta palunud oli. «Tundsin, et mul pole põhjust temas kahelda,» sõnab mees ja tunnistab, et see oli temast ikkagi väga rumal naist niiviisi uskuda.