VAATA ISE! ⟩ Naine ei ole oma pükse pesnud 18 aastat: need näevad välja nagu uued

Kui tihti aga teksaseid pesta? Siin lähevad arvamused kaheks. On inimesi, kes viskavad need pessu pärast iga kandmist, mis lühendab pükste kandmisiga ning pole ka keskkonnale hea. Ja on puriste, kes pesevad neid nii harva kui võimalik. Levi'se juht Chip Bergh soovitab häiriva lõhna tekkides teksad paariks tunniks sügavkülma panna, et haisu põhjustavad bakterid tappa. Veelgi tõhusam on teksad päikese kätte panna ja lasta UV-kiirtel oma tööd teha.

Inglanna Sandra Wallis pole enda sõnul oma teksaseid pesnud 18 aastat ja kinnitab The Sunile, et need ei haise. Vähe sellest – naise sõnul näevad need välja nagu uued.

60-aastane naine ütles, et ostis Marks & Spenceri poest tumesinised alt laienevate säärtega teksapüksid pärast tütre sündi. Ta ei saanud kohe sünnituseelsesse kaalu ja leidis need veidi venivad püksid, mis istusid kui valatult. Sandra ei mäleta nende hinda, kuid on kindel, et need ei olnud kallid.

Naine eeldas, et need kestavad kaua, kuid et need on tema garderoobi nii kauaks jäänud, on tallegi üllatuseks. «Need on vahepeal kaks korda moest välja läinud ja tagasi moodi tulnud,» muigab inglanna. Ta selgitab, et ei kanna neid tihti, kuid paneb need jalga alati, kui läheb näiteks sõpradega pubisse mõnusale õhtusöögile.