Supermarketis liputamiselt tabatud püksata mehel oli väga ootamatu vabandus

40-aastane Jason Roach arreteeriti ja talle esitati süüdistus vääritu käitumise eest. Kuid see pole Roachi jaoks esimene kord, teda on avalikult eneserahuldamiselt tabatud nii kaupluses, kui restoranis. Meest on kriminaalkorras karistatud mitmel korral, muuhulgas pisinäppamise, varguse, korravalvuritele vastuhakkamise, sissemurdmise ja valedokumentide esitamise eest. Sel korral viis seksuaalne väärtegu mehe trellide taha järele mõtlema ja kohtu ette astub ta käesoleva aasta 2. mail.