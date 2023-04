SÜÜTUNNE ⟩ Naine: lubasin oma emale, et ma ei saada teda vanadekodusse, kuid läks teisiti

54-aastane mäletab enda sõnul hetke lapsepõlvest, kui ta ema ütles, et halvim, mis temaga kunagi juhtuda võib, on see, kui lapsed ta vanadekodusse panevad.

Nüüd aga, kus 79-aastasel emal on kaugele arenenud dementsus, tundub vanadekodusse paigutamine ainus võimalik variant.

«Kahjuks on vanadekodusse minek ema jaoks praegu absoluutselt parim, kuid teisest küljest tunnen ma end nii süüdi ja ei taha teda sinna saata,» selgitab naine kahetisi tundeid. Ei temal, ega ta 53-aastasel vennal pole aga võimalik oma ema hooldada.

Pilt on illustratiivne. Foto: Shutterstock

Hetkel elab ema pensionikompleksi korteris, kus hooldaja käib teda kaks korda päevas kontrollimas, kas ta võtab ravimeid, sööb ja peseb end.

«Kuid on selge, et sellest ei piisa talle. Töötan täiskohaga ja elan kaugusel, nii et saan teda külastada vaid kaks korda nädalas,» põhjendab tütar.

Naise sõnul paneb ta põdur ema pidevalt oma mikrolaineahju põlema, ujutab vannitoa üle ja keeldub praegu välja minemast ja kedagi nägemast. Lisaks soovib vana naine, et ta võimalikult kiiresti koju viiakse. Tütre tunneb ta veel ära, kui viimasel külastusel oma poega ta ära ei tundnud.