SEE TÖÖTAB ⟩ Just seda toidulisandit tuleks päevade ajal võtta

Menstruatsiooni ajal kaebab enamik naisi enesetunde järsu halvenemise üle. Lisaks puhitusele ja turses kehale on kõige ebameeldivam eriti just valu alakõhus. Kuid kas teadsid, et neid sümptomeid on võimalik vähendada või täielikult vältida?

Mõnikord tekivad tualetis käimisega raskused just menstruatsiooni ajal. See on tingitud hormooni progesterooni taseme langusest. Arstid seostavad ebamugavustunnet vedelikupeetusega kehas, mille tagajärjel võib tekkida ka kõhukinnisus. Lisaks võivad mõned naised menstruatsiooni ajal kogeda hemorroidide süvenemist, mis teisest küljest jällegi kaovad kohe pärast päevade lõppu.

Seetõttu soovitavad arstid vahetult enne menstruatsiooni suurendada kiudainete hulka igapäevases toidus. Või hakka võtma kiudainerikast toidulisandit, mis sisaldab kliid, psülliumi ja piimhappebaktereid.