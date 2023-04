Kylie Jenner: levinud väärarusaam minu kohta on, et...

«Jah, ma armastan täidlasi huuli ja tahtsin neid, aga üles kasvades olin kõige enesekindlam inimene ruumis. Olin tüdruk, kes alati esines. Tundsin huulte pärast ebakindlust, nii et ma lasin need suuremaks süstida ja see oli parim asi, mida ma kunagi teinud olen. Ma ei kahetse seda. Aga ma arvasin alati, et olen armsake.»

Praegu on üheks tema suurimaks kireks ettevõte, mis tegi temast miljardäri. «Töötan oma kosmeetikafirma kallal. Meik on minu armastus, minu kirg. Sealt sai kõik alguse. See hoiab mind iga päev motiveerituna – et saan olla loominguline oma firmas Kylie Cosmetics. Alustasin oma brändi, kui olin 17-aastane. Ma olen nii palju kasvanud, mul on nüüd hoopis teine nägemus sellest, millist firmat ma tahan. Varem tegin palju piiratud kollektsioone, mis on väga lõbusad, kuid minu eesmärk on nüüd tõsta ja laiendada põhiliini. Sel aastal ja pärast seda tahame teha asju, mida me pole kunagi varem teinud. Teate küll, nahk, silmad, ripsmetušid ja muud põhilised tooted. Kavatsen brändi ümber teha.»