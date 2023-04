PILDID ⟩ Naisel on haruldane haigus, mistõttu ta ei saa naeratada

Kahjuks muutis Tayla seisund ta kooliajal naeruvääristamise sihtmärgiks. Ta igatses «normaalset naeratust», kuid leppis vanemaks saades oma eripäraga. Tayla usub, et ta on sündinud eristuma ning ta seisab puuetega inimeste eest, propageerides kaasamist ja kehapositiivsust. Tayla vankumatu vaim ja positiivne suhtumine on inspireeriv.

Kuid tema teekond enesearmastuse poole ei olnud lihtne. Vaid 12-aastasena tehti Taylale elu muutev korrigeeriv operatsioon, et ta saaks oma nägu liigutada. Naeratusoperatsiooniks kutsutud protseduuri jaoks võeti tema reitest pehmeid kudesid, et siirata neid näkku.

Eesmärgiks oli anda Taylale võime liigutada oma suud nii, et see sarnaneks naeratusega. Kahjuks kurnav kaheksatunnine lõikus ebaõnnestus. Tayla keeldus laskmast sellel tagasilöögil ennast maatasa teha. Ta lõhub barjääre ja inspireerib teisi tänu modelliagentuurile Zebedee Talent. See teedrajav modelliagentuur esindab puuete ja teiste nähtavate erinevustega talente. «Ma loodan, et sa tead, et sa võid teha ja saavutada kõike... sa oled siin mingil põhjusel, ära suru oma unistusi maha, vaid saavuta neid,» on Tayla seisukoht.