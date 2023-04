54-aastane Jennifer Aniston avaldas oma noorusliku naha saladuse

Liiga kuum vesi kahjustab nahka ja muudab selle tundlikuks. Seevastu jääkuubikute näole hõõrumine võib muuta tumedad ringid silmade ümber vähem nähtavaks, parandada teiste ilutoodete imendumist ja isegi pehmendada huuli. Anistonile meeldib pärast ärkamist nägu jäise veega pesta, et anda nahale värske välimus. «Võta kauss jäävett ja pritsi oma nägu 25 korda. See on vana kooli trikk, mida Joan Crawford tegi – see äratab naha üles.»

Aniston alustab oma päeva klaasi kuuma veega, kuhu ta lisab sidruniviilu, vahendab Bright Side. «Parim ilunipp, mis mul inimestele on – magage ja jooge vett, ausalt. Kas teadsite, et nii vähesed inimesed joovad vett? Ma kogu aeg pahandan oma sõbra Courteney Coxiga, sest ta pidevalt räägib, et pole lonksugi vett võtnud päeva jooksul. Ja ma mõtlen, et oled sa hull? Vesi on kõik!»