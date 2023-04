Vaata, kui kaunis näeb välja hallide juustega Jane Seymour

72-aastane Seymour on tuntud oma lopsakate punaste juuste poolest, kuid ka tema loomulik hall frisuur ehib teda samaväärselt. Nelja lapse ema naeratab kaamera ees koos oma kahe lemmikuga. Seljas on tal maalähedane šikk riietus: tormise mere karva parka, kitsad teksad ja trükimustriga sallike. Komplekti täiustab pruun viltkübar ja hõbedased kõrvarõngad.

Vaata pilti SIIT!

Fännid reageerisid pildile heakskiitvalt:

«Mul polnud aimugi, et su juuksed on nii halliks läinud. See näeb kena välja.»

«Jane! Ma armastan su juukseid siin!!!»

«Suurepärased fotod sinust ja kaunitest hobustest! Sul on imeilus müts peas ja jakk seljas!»

«Sa oled tõeline loomalausuja! Nad armastavad sind!»

Märtsikuus väljaandele HELLO! antud intervjuus rääkis Seymour: «Oma abieludest olen õppinud, et iseennast peab armastama. Kui sa ei suuda ennast armastada, ei saa sa armastada ka kedagi teist. See on üks asi, mida mu ema mulle õpetas. Ta ütles: «Sa ei saa teisi inimesi parandada ega muuta. Saad vaid muuta iseennast ja õppida tundma end mugavalt oma nahas. Kui sa seda teed, siis on sul võimalus luua tõeline suhe.»»