26-aastane Manuela Ferrario on õnnega koos, sest tema äpardus vetsus oleks võinud hoopis täbaramalt lõppeda. Õnneks pääses naine vaid ehmatusega ning on tänulik, et ei kaotanud oma sõrme pärast seda, kui ta kogemata oma pikaküünelise sõrme tualettpoti loputusnupu sisse pistis. Hoolimata oma ettevaatlikkusele jäi ta sinna näppupidi raksti kinni.

Kulus palju tööriistu, abimehi ja erinevaid töövõtteid, et naise sõrm WC-poti detaili küljest vabastada. TikTokis dokumenteeritud videos on näha naise itsitamist, kui abikaasa ja töömehed pingutavad, et keraamiline potikaas nii ei puruneks, et see naise sõrmele liigselt viga teeks. Taamal on kuulda ka kellegi loodetavasti naljaga tehtud ettepanek: «Kui muudmoodi ei saa, lõikame sõrme maha.»