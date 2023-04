Hea suhte ja õnne kindlustab väga lihtne valem

Suhetele spetsialiseerunud USAs asuv Gottmani Instituut on välja selgitanud lihtsa valemi, mida järgides on võimalik oma suhe stabiilsena hoida.

Suhe 5 : 1 on suhte õnnelikkuse tagamiseks hädavajalik, kinnitavad nad. See tähendab, et iga konfliktiolukorra kohta on vaja viit positiivset tegevust, mis suhet tugevdavad.