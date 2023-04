VAATA, MIS JUHTUS ⟩ Naine tegi kolm aastat iga päev kümme kätekõverdust

«Ma tuletasin endale iga päev meelde: elu juhtub, kõik ei sõltu minust, aga ma pean tegema, mida suudan. Midagigi. Ja kümme kätekõverdust on see «midagi», mida ma iga päev teha saan,» ütles Polly. Kolm aastat on möödunud ja Polly teeb endiselt iga päev kätekõverdusi. Ta jäädvustas oma teekonna videona, mille aastapäeva puhul Instagrami postitas.

Polly oli varem korduvalt proovinud teha kätekõverduste väljakutseid, kus tuli ajapikku kätekõverdusi lisada või muuta nende arvu või teha erinevaid, aga ta ei teinud ühtegi lõpuni. «Ma tundsin end nõrgana. Tundsin, et ma ei suuda kunagi neid lolle kõverdusi teha. 18. veebruaril 2020 otsustasin olla järjekindel ja teha väikseid samme oma eesmärgi suunas. Tegin iga päev kümme kätekõverdust, mis iganes ka ei juhtunud.»

Nädala pärast kuivas motivatsioon kokku. Ta peaaegu juba lõi käega, aga siis uuris üks jälgija, kuidas kätekõverdustega läheb. See sundis Pollyt asja uuesti käsile võtma ja edu saavutamiseks otsustas ta teha harjutusi oma kodu katusel, vahendab PopSugar. «Suutsin uue rutiini juurde jääda, sest katusel oli ilus ja inspireeriv ja see oli kergesti ligipääsetav, mis oli samuti oluline.»