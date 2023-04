VAATAN VALJULT ⟩ TikToki nipp aitas kadunud lapse leida mõne minutiga

«Kindlasti oli inimesi, kes mind hulluks pidasid, aga mul oli laps kadunud ja mul oli sellest täiesti ükskõik. Iga sekund tundus minu jaoks igavikuna.» Krista lisas, et olekski võinud hõigata ka tunnuseid nagu vanus ja juuksevärv, aga esimese paanikaga ei tulnud need lihtsalt meelde. Teised lapsevanemad said mõne hetkega aru, et tegu on kadunud lapse otsimisega ja ühinesid Kristaga. Mõne minutiga oli õnneks tema tütar üles leitud ja lugu sai õnneliku lõpu.