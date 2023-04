STILIST PALJASTAB ⟩ Milline mees kandis ebamugavaid kontsi? Kelle seljas on riided, mida ta alguses kanda ei tahtnud?

Foto: Mardo Männimägi

Tõnis

Tõnis alustas oma juttu sellest, et tema ei soovi kanda midagi ruudulist, kuid lõpuks teda just ruudulises näebki. Valisime talle ilusa siniseruudulise pluusi Kaubamajast ning otseloomulikult kantrilikud teksad ja maika. Maika on ju jälle moes! Detailidest väärib ära märkimist edevamapoolne suure pandlaga vöö. Kokku tuli kena kantrilik komplekt.

Foto: Mardo Männimägi

Getter

Getteri soov oli jääda ka kantrilikus stiilis naiselikuks ja kanda kleiti, seega sai talle välja valitud litternarmastega kleit H&M-i erikollektsioonist Innovation Re-Enchantment Stories. Kusjuures on kõik kaunistused kleidil valmistatud ümbertöödeldud materjalidest. Getter avaldas soovi kanda üheaegselt nii kleiti kui pükse, mistõttu valisime talle kleidi juurde ülevalt kitsad ja alt laienevad püksid. Need sobisid kleidi siluetiga suurepäraselt. Pähe sai lauljatar musta kübara, ning et kogu komplekt omavahel harmoneeruks, lisasime juurde musta vöö.

Foto: Mardo Männimägi

Peeter

Nagu Peetril kombeks, avaldas ta ka sellel korral soovi mitte näha välja nagu klassikaline kantrimuusik. Ta ongi hästi klassikaliselt riides, peaaegu nagu tänavastiilis, ja niimoodi on ta väga õnnelik. Peeter kannab lihtsaid beeži jakki ja heledaid teksasid.

Foto: Mardo Männimägi

Alika

Alikal läheb looga kokku boheemlaslik kleit, mis loob oma lillemustriga kevadist meeleolu. Laval on Alikal käes kitarr ning oma kleidi, kitarri ja patsiga meenutab ta veidi USA kantrilauljannasid, kuid seda hipilikumas võtmes.

Foto: Mardo Männimägi

Jüri

Jüri riietuses saavad kokku klassikaline stiil ja kantri ning ta kannab selle väga hästi välja. Saatejuhil on seljas klassikaline must Karl Lagerfeldi pintsak, mis pärineb Kaubamajast, kantristiil seevastu väljendub tema julges kaelaehtes. Alguses me natuke kartsime, et Butšakov pole nõus selle ideega kaasa minema, aga ta tuli selle mänguga kenasti kaasa.

Eksperdid

Seekord otsustasime ka ekspertide riietuses kantristiili rõhutada. Lennal on vabam boheemlaslik kleit, mis pole otseselt kantrilik, kuid pole samas ka glamuurne. See on mõnusas boho stiilis, mis tegelikult ongi Lenna enda stiil. Andrei Zevakin on Isabel Maranti teksatagis, mis on vabam ja võiks idee poolest mõnda kantrivideosse sobida, ent pole päris tüüpiline kantri. Ka Mihkel pole kantrivoorus ülikonnas, vaid hoopis veidi ameerikalikus valges nahktagis.