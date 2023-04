PANE TÄHELE ⟩ See sümptom küüntel näitab, et midagi on valesti

Kuigi melanoom on üks sagedamini esinevaid vähivorme 15-34 aastaste inimeste hulgas, võib kasvaja tekkida igas vanuses. Kuni 40. eluaastani on melanoomi haigestumise risk meestel ja naistel võrdne, kuid peale 75. eluaastat põevad mehed melanoomi naistest 3 korda sagedamini. Meestel on kõige sagedasemaks melanoomi asukohaks kehatüve nahk, eriti seljapiirkond, samuti pea-kaelapiirkond. Naistel tekib nahamelanoom sagedamini jalasäärtel ja reienahal. (Forsea AM, Del Marmol V, Geller AC, 2012, 2014).