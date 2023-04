USKUMATU AVALDUS ⟩ Kaltsunukuga abiellunud naine teatas, et ootab paari teist last

Hiljuti kurtis naine oma jälgijatele, et nende suhtes on olnud raske periood, sest Marcelo on olnud truudusetu ning naine ei tea, ka saab nukku enam usaldada. Nüüd aga sõnab naine, et ootavad juba teist last ning just seda väikest imet oligi neil vaja, et abielu uuesti õigele teele saada.

Meirivone jagas uudist lapseootusest TikTokis, näidates teda jälgivatele inimestele videos ka positiivset rasedustesti. Väikeses klipis on naine väga õnnelik ja ütleb, et nii tema ise kui ka Marcelo on uudise üle väga rõõmsad. Paaril on juba ühine poeg, kes on samuti kaltsunukk, kuid nüüd on naine kindel, et nende perre lisandub tüdruk, kirjutab Tyla.

Naine tunnistab, et nad soovisid väga uuesti rasestuda ning Marcelo küsis naise käest pidevalt, millal nad teise lapse saavad. Meirivone selgitab, et tundis paar korda iiveldust ja pärast seda tegi ta mitu rasedustesti, kuid need kõik olid negatiivsed. Kui aga naine mõni aeg tagasi taas iiveldust tundis, tegi ta testi uuesti ning seekord oli tulemus positiivne.

@meirivoneemarcelo eu e meu amor passeando assistindo um show bom demais ♬ som original - Meirivone Rocha