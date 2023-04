MITTE ÜHTEGI HINGETÕMBEPAUSI ⟩ 12 lapse ema on olnud rase 15 aastat

Zoe ja Ben Sullivan on Šotimaa ühe suurima pere vanemad, aga et jõuda lausa 12 lapseni, on Zoe olnud 15 aastat rase. Nende peresse kuuluvad: 17-aastane Elizabeth, 16-aastane Olivia, 13-aastane Noah, 11-aastane Evangeline, üheksa-aastane Tobias, viieaastane Agnes, nelja-aastane Joseph, 14-aastased kaksikud Charlotte ja Isabelle, kuueaastased kaksikud Leah ja Erin ning aastane Flo.

Ülisuur pere on end sisse seadnud nelja magamistoaga majja ning laadib regulaarselt videoid oma elust nii YouTube'i kui ka TikTokki. Ühes nende viimases klipis jagabki ema fännidega oma rasedusi.

Zoe jäi esimest korda rasedaks 2004. aastal, millele järgnes peagi teine laps 2006. aastal. Aastatel 2007–2008 ootas ta kaksikuid ning vaid aasta hiljem, 2009. aastal ootas Zoe taas beebit. 2010. aasta möödus raseduseta, kuid 2011. ootas ta uuesti last ja pere laienes edasi ka 2012–2013. Kuskil 2015–2016 kandis ta kaksikuid. 2016. ja 2017. aastal oli Zoe taas rase. Mitte kuigi palju hiljem, 2017. ja 2018. aasta vahel tervitas suurpere veel üht last ning viimane rasedus oli 2021–2022.

Inimesed sotsiaalmeedias on sõnatud:

«Kas sa kunagi vabu päevi ka võtad?»

«Ma suudan vaevu isegi ennast elus hoida.»

«Tüdruk pole hingetõmbepausi saanudki.»

Zoe on jälgijatele rääkinud: «Me oleme ausad ja räägime sellest, milline on elu tegelikult. Kui palju ma ka ei tahaks, et kodu oleks kogu aeg laitmatu, elab majas 14 inimest ja meil pole palju ruumi.»

«Kui meie maja on kohati räpane, siis nii on. Enamik inimesi elab sedasi. Isegi kui neil on ilus kodu ja nad hoiavad seda nii korras kui võimalik, siis eriti lastega on alati mõni koht, mida ei taha, et teised näeksid.»