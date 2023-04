Pettur Elizabeth Holmes suundub aprilli lõpus vanglamüüride taha

Holmes oli öelnud, et tal on tõstatada olulisi teemasid, mis võiksid õigustada uut kohtuprotsessi. Tema advokaadid väitsid, et ta peaks jääma vabaks, et hoolitseda oma kahe väikese lapse eest, kellest üks sündis alles tänavu.

Esmaspäevases otsuses ütles USA ringkonnakohtunik Edward Davila, et Holmes ei ole tõestanud, et tema otsuse edasikaebamine tooks kaasa uue kohtuprotsessi. Prokurörid olid vahepeal teatanud, et Holmes kavatseb põgeneda, sest ta oli broneerinud kohtuprotsessi ajal ühe otsa lennupileti Mehhikosse.

Holmesi advokaadid ütlesid aga, et ta plaanis koos oma partneri Billy Evansiga pulmas osaleda ja nad olid lootnud, et ta mõistetakse õigeks. Pileti ostmine oli läbimõtlematu, kirjutas kohtunik Davila oma otsuses, kuigi ta lisas, et see ei kujutanud endast põgenemiskatset.

39-aastast Holmesi nimetati kunagi järgmiseks Steve Jobsiks ja arvati ta olevat maailma noorim ise ennast üles töötanud miljardär.

Holmes asutas ettevõtte Theranos pärast Stanfordi ülikoolist välja kukkumist. Holmes väitis, et oli loonud uudse vereanalüüsi tehnoloogia, mis suudab vaid paarist tilgast verest hulgaliselt teste teha. Idufirma lagunes 2018. aastal, kui selgus, et uudne tehnoloogia tegelikult ei toimi.