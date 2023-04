MIDA TEHA? ⟩ Põhjus, miks vanusega huuled kitsamaks muutuvad

Aastate möödudes toodab nahk vähem kollageeni, mis on võtmetähtsusega, et hoida huuled prinkis ja pruntis. Vanusega hakkab rasv näost kaduma, mis põhjustab põskede sissevajumist ning ka huuled muutuvad õhemaks. Kui kiiresti see toimub, on inimeseti erinev, kuid see on vananemise vältimatu osa.