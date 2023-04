JUUKSUR ANNAB NÕU ⟩ Väärt hooldusnipid, et eestlannade blondid juuksed säraksid

Juuksur Kadi Ploomil on suur osa kliente just blondiinid. «Mul tõesti on kõige rohkem heledapäiseid kliente. Ilusad valged juuksed nõuavad juuksurilt kogemusi ja oskuseid, aga kodus tuleb ka soenguga vaeva näha, et tulemus kaunis püsiks.» Kadi jagabki koduseid nippe, kuidas enda blondide juuste eest igapäevaselt hoolt kanda.

Kadi alustab oma õpetussõnu selgitades heledate juuste hingeelu: «Oluline on mõista, et blond juus omandabki ajapikku sooja tooni. Selle põhjuseks võib olla nii rauarikas kraanivesi, kui juukse enda sees olevad naturaalsed pigmendid.» Ta lohutab, et toonija kulub ajaga juustest välja ja siis ongi aeg uus salongiaeg panna, et tooni värskendada.

Kollaseks kulumist saab aeglustada, pestes juukseid umbes kord nädalas hõbešampooniga ja kasutades hõbemaski. Oluline on hõbetoodete puhul teada, et need kuivatavad juukseid, seetõttu on väga tähtis kasutada pärast pesu niisutavaid maske. Kellel on peenem juus võib hõbeshampooni segada üks-ühele niisutava shampooniga.

Blond juus on hapram ja vajab suuremat hoolt, et olla terve, siidine ja särav

Kasuta kord nädalas hõbešampooni, -maski või mõlemat

Niisuta vähemalt kord nädalas juukseid niisutava maskiga. Hoia seda tavapärasest palsamist kauem peas, nii umbes pool tundi

Kanna juukseotstesse iga päev hooldavat seerumit

Kui sinu koduses kraanivees on rauaühendeid, siis kasuta kord nädalas sügavpuhastavat šampooni

Ära kammi märgi juukseid

Pese harvem juukseid ja kasuta kuivšampooni

Kasuta kuumtöötlusel alati kuumakaitset

Vali blondeerimistöö puhul alati K18, mis taastab pärast töötlust juuksesillad ja on seetõttu juustele hell ning tõhus