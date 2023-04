VIDEO ⟩ Ariana Grande kaitseb oma keha kurja kriitika eest

«Ma ei tee seda sageli, mulle ei meeldi see, ma ei ole selles hea... aga ma tahtsin lihtsalt võtta jutuks mured minu keha pärast ja rääkida natuke sellest, mida tähendab olla inimene, kelle keha jälgitakse kullipilguga,» ütles ta.

Lauljatari keha on hakatud kõvasti kommenteerima pärast hiljutisi fotosid, mida ta oma Instagramis jagas. Mõned kriitikud on öelnud, et laulja näeb vanemate fotodega võrreldes välja ebatervislik ja liiga kõhn.

Oma videos ütles Grande, et on palju viise, kuidas näha välja terve ja ilus. Ei ole olemas üht tervet keha. «Vanad pildid, millega te minu praegust keha võrrelnud olete, on minu keha kõige ebatervislikum versioon,» ütles ta. «Võtsin palju antidepressante koos alkoholiga ning toitusin kehvasti. Olin oma elu madalaimas punktis, kui nägin välja selline, nagu teie tervislikuks peate.»

Ariana Grande 6. detsembril 2018. Aeg, mida paljud jälgijad toovad välja, kui et siis ta nägi ilus ja terve välja. Tegelikult oli ta kaotanud kolm kuud tagasi oma eksi Mac Milleri ning põdes posttraumaatilist stressihäiret 2017. aastal toimunud terrorirünnaku tõttu tema kontserdil Manchesteris. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/Scanpix

Ta jätkas: «Kuid tegelikult polnud see tervislik. Ja ma tean, et ei peaks seda selgitama, aga mulle tundub, et kui ma olen avatud ja haavatav, siis äkki tuleb sellest midagi head, ma ei tea.» Ta lisas, et inimesed peaksid olema leebemad ja mitte nii nii enesekindlalt teiste kehasid kommenteerima.