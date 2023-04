Endine eskort nimetab kolm põhjust, miks naised petavad

Samantha selgitas, et suur põhjus, miks naised mõnikord seksi eest tuhandeid välja käivad, on enesekindluse taastamine. Laste saamine muudab keha ja paljudel võib tekkida ebaseksikas tunne. Üks ema oli talle rääkinud, et salajane seksikas suhe meessoost eskordiga tekitas talle tunde, et ta on taas elus.

Samantha sõnul on paljud naised väsinud ja tüdinud üldisest austuse puudumistest, mis meestega deitimisega kaasneb. Olgu selleks siis soovimatud tillipildid või suhtumine, et kõik naised on li*sid, vinguvad alailma või on liiga iseseisvad – eskordiga on kõik kordades lihtsam. Hõlpsam on broneerida aeg, asuda asja kallale ja lahkuda hea enesetundega, sest keegi pole püüdnud sind alandada, vahendab LadBible.