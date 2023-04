LIIGA NOOR ⟩ Netflixi staari kihlumine kuulsa muusiku pojaga tekitab fännides ebamugavust

Kolm aastat tagasi kohtus neiu Jacob Hurley Bongioviga, kes on tuntud muusiku Jon Bon Jovi poeg. Brown on nende suhet üsna palju Instagramis jaganud, seega on paaril tekkinud ka fännid, kes just nende omavahelist keemiat ja toredaid tegevusi näha tahavad.

Nüüd on aga suured toetajad segaduses, sest täna avaldas Brown oma Instagramis, et 20-aastane Bongiovi on teinud talle abieluettepaneku. Armsas postituses kirjutab kihlunud noor naine, et tahab mehega elu lõpuni koos olla.

Kuigi suur uudis on positiivne ja pakub võimalust rõõmustamiseks, arvavad Browni fännid, et 19-aastasena on liiga vara abielluda. Mitmed inimesed on tema postituse alla kommenteerinud, et on suur võimalus, et naine hakkab noorelt tehtud otsust kahetsema. Siiski on ka palju toetajaid, kes on paari üle õnnelikud ja panevad teistele südamele, et iga inimene saab oma elu üle vaid ise otsustada.