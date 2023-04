50-aastane mees räägib, et kuigi see polnud esimene kord, kui temaga midagi sellist juhtus, olid tal intiimhetkel oma 43-aastase kallima ees piinlik. Tema sõnul oli see hetk masendav, kui ta sai aru, et ükskõik mida ta ka ei püüaks, erektsioon lihtsalt ei taastu.

«Enne temaga kohtumist juhtus see ka teise naisega,» tunnistab mees. Kui erektsioonihäire möödunud nädalal välja lõi, arvas ta, et küllap on see ühekordne juhtum ja on tõenäoliselt tingitud joodud alkoholist ja väsimusest.