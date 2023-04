Naine läks Tinderist leitud mehega reisile, kuid see lõppes krahhiga

Naise tüdruksõber ütles Jayele, et ta pole esimene naine, kellega mees teda petnud on ja et mees on tegelikult 37-aastane. Kuid see polnud veel kõik.

«Ta valetas oma perekonnanime kohta. Ma sisestasin Facebookis tema õige perekonnanime ja leidsin pildid temast ja ta sõbrannast,» ütles Jaye. Lisaks tal juba oli üks laps, kellest mees polnud hinganudki.

Kui Jaye oli lennujaamast põgenenud, püüdis Jason temaga ühendust võtta ja selgitas, et ta eks on vaimselt ebastabiilne. «Ta valetas mulle, öeldes, et tegemist on hullu eksiga, kellel on vaimsed probleemid ja kes hoiab teda lapse kaudu lõksus. Ja ütles, et hoopis mina peaksin mõistma, millist emotsionaalset stressi ta on läbi elanud.»

@mjayeex Cant believe im posting all this on tiktok what has my life come to. ♬ original sound - Mjayeex

Jaye on aga mehe tüdruksõbraga vahepeal edasi suhelnud. «Tema sõbranna aimas, et ta on puhkusel teise tüdrukuga,» avaldas Jaye. «Ta oli täiesti armas. Ta ütles, et see ei ole esimene kord, kui mees teda petab, ja see ei jää viimaseks. Ma tundsin end kohutavalt, sest tundsin end halva inimesena, kuigi mul polnud sellega midagi pistmist. Mul ei tule mõttessegi minna kohtingule kellegagi, kellel on pere. Ma ei tahtnud kunagi sellisesse olukorda sattuda ja tegin selle ka tema sõbrannale selgeks.»