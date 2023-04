PROBLEEMID PARADIISIS ⟩ Kummitusega abiellunud naine ütleb, et tema abikaasa ahistab teda

38-aastane muusik Brocarde ütleb, et abiellus eelmise aasta Halloweenil oma kummitusest abikaasa Edwardoga, kes on viktoriaanliku sõduri kummitus. Nüüd aga räägib naine, et mees muudab tema elu põrguks, kirjutab Tyla .

Kuigi juriidiliste dokumentide esitamine ei pruugi selle abielu lõpetamisel toimida, tahab naine kasutada eksortsisti, et kummitusest lõplikult vabaneda. Brocarde tunnistab, et kuigi ta ei taha alla anda, peab ta mõistma, et abielu kummitusega ei tööta. Naine on aga keerulises olukorras, sest tema fantoommees ei taha temast lahti lasta. Muusik jagab, et tal on viimastel kuudel olnud palju tumedaid mõtteid ja ta usub, et Edwardo on selles süüdi ning üritab teda sel viisil piinata.