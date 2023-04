ARMAS LUGU ⟩ Raha kokku hoidmine tõi mehele tema elu suurima üllatuse

Austraaliast pärit mees nimega Rikki oli pärast toredat õhtut koju minemas ning ta otsustas, et sõidab taksoga koju. Torumehena töötaval mehel oli aga rahaga üsna keeruline olukord, seega ei soovinud ta sõidu eest palju maksta. Tema õnneks pakub sõiduteenuse osutaja Uber lahendust nimega UberPool, mis tähendab, et sarnasesse piirkonda sõitvad võõrad inimesed saavad koos ühes taksos sõita ja siis taksoraha pooleks maksta, vahendab Honey .

Nii istuski Rikki 2015. aastal autosse koos kahe võõra mehega. Pikemalt rääkides, selgus, et kaks meest olid pärit Inglismaalt ning suundusid peole, mis toimus nende tuttava kodus. Pärast väikest lobisemist kutsusid britid Rikki peole kaasa ja mees ei kõhelnud sekundikski.

Saatus sättis tol õhtul kõik paika, sest kui Rikki oma uute sõpradega peole saabus, märkas ta kohe oma unistuste naist. Mees lähenes talle kohe, küsis tema nime ja proovis ka huvitavat juttu alustada. Selgus, et naise nimi oli Pettiya ja ta oli rahvusvaheline stjuardess, kes oli just pärast pikka puhkust Indias taas Austraaliasse naasnud. Mees oli naise jutust šokis, sest ka tema oli hiljuti Indias käinud ja tänu sellele oli neil palju huvitavaid teemasid mida arutada.

Pärast seda pidu oli kõik juba selge. Rikki helistas Pettiyale paar päeva pärast esimest kohtumist ja nad leppisid kohtumise kokku. Paar tegi ruttu palju plaane ja peagi võtsid nad ette esimese suurema seikluse ning läksid randa telkima. Üllataval kombel sai mees just naisega telkimise jooksul aru, et tegemist on tema elu armastusega.