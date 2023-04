PASTAKAS AITAB ⟩ Nipp, mis peatab menstruatsioonivalu minutitega

31-aastane Chrissy Biel postitas hiljuti TikTokki video, milles näitas kasulikku trikki, mis võib väga paljude naiste elu täielikult muuta. Naine väitis, et nipp peatab menstruatsioonikrambid mõne minutiga ning on ainus lahendus, mida naised valu loomulikuks leevendamiseks vajavad.

Naine õpetab, et valu aitab leevendada refleksoloogia. Keerulise nimega praktika tähendab tegelikult lihtsalt seda, et valust saab vabaneda õigeid närvilõpmeid masseerides. Biel selgitab videos, et krampide puhul aitab olukorda lahendada kõrvas ühe kindla punkti stimuleerimine.

Chrissy Biel ütleb, et valu korral tuleb võtta kas pastapliiats, meigipintsel, sõrm või mõni muu peenikese otsaga ese ning suruda kõrva ülemises osas asuvale punktile. Ta juhendab, et seda punkti peaks kergelt surudes masseerima vähemalt kolm kuni viis minutit, et see toimima hakkaks.

Seejärel peaks täpselt samamoodi käituma ka teise kõrvaga. Naine sõnab, et kui viie minuti pärast on endiselt halb olla, võib seda aega ka pikendada. Bieli arvates on tegemist väga tõhusa nipiga, sest seda saab kasutada igal pool, nii diivanil lamades kui ka näiteks kodust eemal olles.

Paljud kommenteerijad kirjutasid, et lihtne, kuid tõhus idee on väga huvitav ning mitmed naised lubasid seda kindlasti ise proovida. Video alla laekus palju lugusid erinevatelt naistelt, kes kurtsid, et valulik menstruatsioon segab nende elu, kuid kui nipp tõesti töötab, muudab see kõike. Agaramad naised aga jagasid, et on trikki proovinud ning see tegi nende olemise tunduvalt kergemaks. Üks kommenteerija kirjutas, et see tõesti töötab, kuigi kõrva masseerimine ei teinud teda täielikult valust vabaks.