NIPID ⟩ Pereema avaldas, kuidas ta säästis aastaga 20 000 eurot

«Ma armastasin oma tööd, kuid päevad olid pikad ja ma olin sageli kodust eemal. Mõtlesin üha enam sellele, et enne kui ma aru saan, on mu lapsed juba täiskasvanuks saanud ja ma olen nende lapsepõlvest ilma jäänud,» avaldas Kel. Abikaasa oli nõus jääma pere ainsaks leivateenijaks, kuid see tähendas ühtlasi, et tuleb hakata kõvasti kokku hoidma.