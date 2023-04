Ligi 55 aastat Elronis töötanud naine: olen uhke tänapäeva noormeeste viisakuse üle

Ta selgitas, et märtsis toimunud kampaania «Kiida teenindajat» raames toodi Elroni klienditeenindajate puhul kõige enam välja sõbralikkust, lahkust ja rõõmsameelsust – kokku laekus kiitusavaldusi pea 200. «Kiitustes toodi välja ka teenindajate abivalmidust ja professionaalsust, näiteks olukorras, kus eaka reisija enesetunne halvenes ning oli vaja kiiresti tegutseda. Sellised seigad kinnitavad, et meie klienditeenindajad on südamega töö juures ning ei jäta reisijaid hätta,» lausus Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht.

Rongireisijad on teenindajatega sõbralikud ja viisakad

Ka klienditeenindaja Anne Visk kinnitas, et teda teeb rõõmsaks, kui rongis on kõik korras ning reisijatel kõik hästi. «Kui saan kellelegi väikese heateo teha, teeb see endalegi rõõmu,» lisas Anne. Eriti uhke on Anne tänapäeva noormeeste viisakuse üle. «Olen märganud, et 9. klassi või gümnaasiumiealised noormehed on nii viisakad. Pakuvad eakatele istet ning soovivad kena päeva,» tõi Visk välja.