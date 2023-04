ŠOKK ⟩ Kolm last saanud paar avastas 10 aastat hiljem, et on omavahel sugulased

Celina ja Joseph Quiñones abiellusid 2006. aastal. Pulmade ettevalmistuste ajal kohtusid nende pered sageli, kuid keegi ei kahtlustanud, et nad on juba omavahel seotud. Isegi ka siis, kui mehe ja naise vanaemad nägid välja sarnased, ei äratanud see kuidagi kahtlust.

Abikaasad said oma sugulusest teada kümme aastat pärast abiellumist, kui nad juba kolme last kasvatasid. Asi tuli ilmsiks siis, kui paar tegi DNA-testi, et suguvõsa kohta rohkem teada saada.

Testitulemused olid paari jaoks ilmselgelt šokeerivad ning naine hakkas kahtlema, kas nad peaksid mehega kokku jääma või tuleks suhe lõpetada. Siis aga mõtles ta järele, et neil on juba kolm last, kes kõik on terved. Lisaks oli ka abikaasa lahkumineku vastu ja soovitas testitulemusi lihtsalt ignoreerida. «Me ei saa sellega midagi peale hakata. Ma ei lase verel meie vahele tulla,» ütles paar.