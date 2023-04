Botox ehk botuliintoksiin on närvimürk, mida kasutatakse näiteks näolihaste halvamiseks ja miimikakortsude vähendamiseks.

«Kas olete kunagi mõelnud, milline näeb välja inimene, kes on 20 aastat Botoxit kasutanud ja järsku lõpetab?» küsis Brenda Blay oma videos, mis on lühikese ajaga kogunud sadu tuhandeid vaatamisi. Selgub, et aja möödumist tema näol näha ei ole.