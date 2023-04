Kehapositiivsust õpetav nelja lapse ema: iga keha on bikiinikeha, mis on austust väärt

Kaunis naine on endast postitanud ka bikiinides pilte, sest nagu ta oma miljonitele jälgijatele kinnitab, ei taha ta oma keha varjata. Ühtlasi soovib ta teisi naisi innustada ja julgustada, et pole vaja oma keha kinni katta, pilte töödelda või üleüldse muretseda.

Varem on ta avalikult rääkinud sellest, kuidas sünnitamine on tema keha muutnud, ja ta on õppinud neid muutusi aktsepteerima. «Te ei pea ennast varjama seetõttu, et te ei näe välja nagu supermodellid. Kõik kehad on bikiinikehad, kui me armastame ennast sellisena nagu oleme. Ärge peitke end laste taha.»