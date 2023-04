AHASTUSES MINIA ⟩ «Mu ämm tahab teha tätoveeringut, mis rikuks minu poja privaatsust»

Värske ema räägib Mirroris oma perekonnas käimasolevast draamast. «Mul sündis kuus nädalat tagasi poeg. Võttis aega neli nädalat, et ämm värsket ilmakodanikku tervitama tuleks, ja kui ta kohale jõudis, võttis tema soov mul igasuguse tuju ära,» alustas minia taustaloo kirjeldamisega. «Vaevalt kohale jõudnuna avaldas ta soovi saada meie poja jalajälje koopia, et see oma nahale lasta tätoveerida.»