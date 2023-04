Mis toimub tegelikult, kui sa oma sõrmenukke ragistad?

Kui oled üks neist, kellele meeldib oma sõrmi väänata ja ragistada, oled kindlasti kuulnud nõuandeid, et see tuleks koheselt lõpetada kui liigestele kahjulik tegevus. Aga kas see on tõsi?

Tegelikult on tõde on hoopis teistsugune ja need ütlejad on kas valesti informeeritud või nad lihtsalt vihkavad seda häält ja soovivad, et lõpetaksid. Sest tuleb tunnistada, see hääl on üsna pealetükkivalt vali ja võib tõepoolest ebameeldivaid aistinguid esile kutsuda.

Reumatoloog Mala Kaul rääkis Piedmont Healthcare'ile, mis tegelikult toimub. Esmalt lükkab ta koheümber eksiarvamuse, et sõrmede väänamine astriiti põhjustaks. Tõde on hoopis mujal: «Kui ragistad oma sõrmenukke, lased liigestest õhku välja.»