Saksa meedia hämmingus: kes on see suurte rindade ja kuulsa nimega naine?

Saksa tabloid BILD võttis salapärase naisega ühendust, et saada selgust, kes ta selline on. «See tähelepanu sündis kõik koroonaajal. Veetsin palju aega sotsiaalmeediaga ja mõtlesin, et võiks seal midagi teha. Ma ei tahtnud tantsida ega laulda, nii et mõtlesin inimesi lihtsalt tervitama hakata. Esimese poole tunni jooksul saabus lugematul hulgal päringuid,» selgitas Carla, kuidas ta karjäär sotsiaalmeedias alguse sai.