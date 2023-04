Stella Assange – abielu maailmakuulsa vangiga

Kujutage ette, et enne oma abikaasaga kohtumist peate andma sõrmejäljed ning laskma ennast läbi otsida ja narkokoeral üle nuusutada. Just sellise tähelepanu osaks saab Stella Assange, kui läheb külastama oma kurikuulsat meest Julian Assange’i, kes on andmevõrgustiku WikiLeaks asutaja ja üks kuulsamaid vange Inglismaal.