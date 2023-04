Wendy Ida on särtsakas treener, kel vanust piisavalt, et jääda pensionile, kuid seda ei plaani ta teha.

Wendy on täna 71 aastat vana ning talle kuulub mitu Guinnessi maailmarekordit. Näiteks kuulub talle mitmel alal vanima treeneri tiitel ning ta on ühe minuti jooksul teinud rohkem kätekõverdusest hüppesse liigutust ehk burpee'sid kui ükski teine naine maamunal.

Wendy on suureks inspiratsiooniks paljudele naistele. Tema sõnul saab oma elu tagasi ree peale, kui võtta vastu vastav otsus ning valada higi, et sinna jõuda. Vägivaldses suhtes olnud naine julgustab teisi sellistest suhetest lahkuma – olukord, millega USA-s elav naine on isiklikult kokku puutunud.