Tori Spelling seadis rumalusest oma nägemise tõelisesse ohtu

Näitlejanna Tori Spelling rääkis murelikele küsijatele, miks ta viimasel ühe silma plaastriga katnud on. «Ma kannan ühepäevaseid kontaktläätsesid, aga ma ei eemalda neid eriti sageli. Tean, et see on häbiväärne ja igal õhtul mõtlen, et võtan need ära, aga siis tuleb midagi vahele, näiteks pean suhtlema mõnega oma viiest lapsest. Ja siis nii need jäävadki. Tean, et see on vale ja ärge iial ise nii tehke.»