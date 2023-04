STILIST PALJASTAB ⟩ Kelle riietus pakatas seksikusest? Kes ei soovinud välja näha nagu poliitik?

Jüri seljas näeb Kaubamajast pärinevat SCOTCH&SODA elevandiluuvalget velvetülikonda. See on tõeliselt moodne versioon ülikonnast, sest nii kaherealine pintsak kui ka velvet materjalina on moes ja kogu see asi on keeratud veel heledasse, helgesse tooni. Minu arust sobis talle see outfit väga hästi. Sageli lüüakse ülikond lahku, nii et pintsak ja püksid on eri ooperist, mistõttu oli värskendav vaadata Jüri riietust ka täiskomplektis.