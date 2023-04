MIDA SINA ARVAD? ⟩ Naine kahtlustab, et mees asendas ta kassi teisega

Badger ja tema poiss-sõber pole kunagi omavahel läbi saanud ja nüüd arvab naine, et mees vabanes tema puhkuse ajal armastatud lemmikloomast. Badger on varjupaigast päästetud kass, kellel olid käitumisprobleemid, kuid viimasel ajal andsid need eriti tunda. Kass oli hakanud pissima mehe riietele, teda küünistama, kui too magas, ja ründas teda aeg-ajalt, kui paar vahekorras oli.

«Ma usun, et Badgeril olid lihtsalt kohanemisprobleemid, mis on tingitud sellest, et majas on veel üks isane. Mees arvas vahepeal, et kass vihkab teda,» ütles naine.