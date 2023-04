Kate ja Gerry McCann võtsid pärast Julia Wendelli DNA-testi tulemusi esimest korda sõna

21-aastane Julia Wendell ilmus avalikkuse ette veebruaris sensatsioonilise väitega, et ta usub end olevat Madeleine McCann . Eile, 4. aprillil, kinnitati DNA-analüüsi tulemuse põhjal, et Julia ei ole Portugalis kadunud Briti tüdruk.

Selgus, et Julia on kindlasti Poola päritolu. Kuigi veidi on temas ka Leedu, Vene ja Rumeenia verd, ei ole ta kindlasti Briti päritolu ega McCannide perekonnaga seotud.