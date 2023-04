57-aastane naine: ma ei tule oma arvete maksmisega enam toime

Naine kirjeldab, et on üksik inimene, mis teeb toimetuleku eriti raskeks. Lisaks kannatab ta terviseprobleemide käes, nagu reumatoidartriit ja osteoporoos.

Hooldajana töötav naine tunnistab, et terviseprobleemide tõttu on tal keeruline oma töökohta säilitada. Veidi parema enesetunde korral suudab ta nädalas käia tööl kahel või kolmel päeval, kuid see on vajamineva sissetuleku jaoks siiski liiga vähe.