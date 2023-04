Naised on rääkinud, millises vanuses nad hakkasid end oma kehas mugavalt ja enesekindlalt tundma – paljudel neist võttis see aega kuni keskeani. Peaaegu kaks kolmandikku (62%) uuringus osalenud naistest arvas, et neilt oodatakse ebarealistlikele ilustandarditele vastamist – nende kaal, kehakuju ja rõivanumber on mõned peamised teemad seoses kehaga, mis tekitavad naistes ebamugavust.