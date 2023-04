Rasked ajad = roosad prillid. Selline reegel paistab trendimaailmas kenasti vett pidavat. Niisamuti ilmuvad inimeste ninale kõikvõimalikud naljakad, silmapaistvad ja erksavärvilised raamid just siis, kui uudised päris õnnest hõiskama ei aja. Kuidas töötab roosa prilli teraapia?

Päikeseprillide roll moemaailmas on vastakas. Miski muu ei muuda välimust ega stiili sama rajult, nagu seda prillidega teha saab. Ja olgugi kogu moeareen pilgeni täis edevaid ja ülehinnatud asju – päikeseprillid on neist kõige hullemad. Usu, need kaks klaasi akrüülist raamis ei ole päris kindlasti omahinna poolest rohkem väärt kui mõned eurod, ka siis, kui küljel poosetab suur Chaneli, Gucci või Prada logo.