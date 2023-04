VARJATUD KURITEOD ⟩ Lastemajja pöördunute arv on ligi saja lapse võrra kasvanud

«Et inimesed märkavad ja kahtluste korral meiega ühendust võtavad, on väga tänuväärne. Lastevastane seksuaalvägivald on kõige varjatum kuriteoliik, mis puudutab elu jooksul pea iga viiendat last. Julgustame igaüht väiksemagi lapse seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral lastemaja poole pöörduma. Ainult nii jõuab vajalik tugi iga lapseni, kes seda vajab. Parem kaitsta kui kahetseda,» kutsub sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht Anna Frank inimesi üles väärkoheldud lapsi märkama ja neist teada andma.

«Järjepidev teavitus- ja ennetustöö on vajalik kõikides elanikkonna rühmades, sealjuures on oluline jälgida, et info jõuaks ka venekeelse sihtrühmani. Teemat varjutava vaikuse murdmine ja teadlikkuse tõstmine ühiskonnas on aeganõudev protsess, mille nimel teeme aktiivset teavitustööd nii lasteaedades, koolides kui kogukondades,» lisas Frank.