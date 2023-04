ETTEVAATUST ⟩ Ootamatu viis, kuidas Botox rikub armusuhteid

Teadlased on varemgi hoiatanud, et Botox võib raskendada ilmete tõlgendamist, kuna näolihased liiguvad vähem. Selgub, et see on halb uudis nii püsisuhtes paaridele kui ka neile, kes otsivad pelgalt seksi. «Tavaliselt matkime me alateadlikult teise näoilmeid, et neid ära tunda,» ütles uuringu juhtivautor dr Fernando Marmolejo-Ramos. «Kui ilusüstide tõttu pole see võimalik, siis ei saa nii intensiivselt või elavalt kogeda teise emotsioone.»