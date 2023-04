Kuninganna Camilla pidi loobuma oma lemmikhobist – «Ma olen liiga vana»

Hobused ja ratsasport on olnud paljude Suurbritannia kuninglike pereliikmete jaoks olulised hobid. Ka kuninganna Camilla pole selles osas erand. Teatavasti on kuningas Charlesi abikaasa armastanud hobuseid ja ratsutamist juba väikesest peale.

Nüüd aga on Camilla pidanud oma hobist vähemalt osaliselt loobuma, edastab Daily Mail.

Eelmisel nädalal Saksamaale visiidi läinud 75-aastane Camilla ütles Hamburgi kohalikele koolilastele, et ta on ratsutamiseks vanaks jäämas. «Mul oli hobuseid, kellega ma ratsutasin, aga kahjuks enam mitte. Ma arvan, et olen liiga vana,» sõnas kuninganna lastele.