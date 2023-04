EKSPERT VASTAB ⟩ Kas pesta hambad enne või pärast hommikusööki?

Ekspertide sõnul kaitsed oma hambaid paremini just nii, kui pesed neid enne päeva esimest söögikorda. Väidetavalt võib see isegi toidu maitset paremaks muuta.

Hambaarstide Sam Jethwa ja Alan Clarke'i sõnul on hammaste harjamine enne söömist hädavajalik nii hammaste kaitsmiseks bakterite eest kui ka värske hingeõhu tagamiseks. Jethwa sõnul kahekordistub magades bakterite arv suus ja just need bakterid tekitavad hambakattu. Kui hambakatt koguneb hammaste pinnale, õõnestab see hambaid kaitsvat hambaemaili, põhjustades hambaauke.